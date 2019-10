Gladmelding fra SoftOx Solutions

SoftOx Solutions skriver i en børsmelding onsdag ettermiddag at den første kliniske testen av sårrenseproduktet SWIS er vellykket gjennomført.

Pilotstudien ble gjennomført på Bispebjerg universitetssykehus i Danmark.

Den kliniske testen for selskapets første produkt ble godkjent av danske myndigheter sent i 2018, med en etterfølgende rekrutteringsperiode på ni måneder.

– Vi kan i dag bekrefte at SWIS er trygt for mennesker, og vi er glade for å fortelle at vårt produkt er utholdelig når det tas i bruk, samt at det demonstrerer gunstige renseeffekter på akutte sår, sier medisinsk direktør Glenn Gundersen i SoftOx.

Selv om pilotstudier generelt er små av natur (12 pasienter), karakteriserer selskapet resultatene som oppmuntrende og som et viktig grunnlag for ytterligere produktutvikling.

– Dette er en viktig milepæl for både pasienter og SoftOx, ettersom SWIS utøver sine effekter uten bruk av antibiotika, sier SoftOx-sjef Geir Almås.

