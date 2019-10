Johnson & Johnson tjener mer enn ventet og løfter guidingen

Den amerikanske helsegiganten Johnson & Johnson økte overskuddet med 22,9 prosent i tredje kvartal.

Nettoresultatet endte på 4,83 milliarder dollar, opp fra 3,93 milliarder i samme periode i fjor.

Omsetningen er rapportert til 20,73 milliarder dollar, en økning på 1,9 prosent fra tredje kvartal i fjor.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en omsetning på 20,1 milliarder dollar. Justert resultat pr. aksje var ventet til 2,01 dollar, mens tallene fra Johnson & Johnson viser 2,12 dollar pr. aksje.

Sterk vekst

New Jersey-selskapet viser til sterk vekst for den farmasøytiske virksomheten og virksomheten for medisinsk utstyr.

Stadig optimalisering i virksomheten for forbrukervarer trekker også opp, fremgår det av en kommentar fra toppsjef Alex Gorsky.

Høyner forventningene

Som følge av sine sterke resultater løfter Johnson & Johnson samtidig guidingen for både omsetning og inntjening i år.

Den rapporterte omsetningen i 2019 ventes nå til mellom 81,8 og 82,3 milliarder dollar, som vil utgjøre en vekst på mellom 0,2 og 0,7 prosent fra i fjor.

I juli var selskapets forventning en tilnærmet uendret utvikling fra fjoråret.

Justert inntjening pr. aksje ventes nå til mellom 8,62 og 8,67 dollar, opp fra en forventning på 8,53-8,63 dollar pr. aksje i juli.