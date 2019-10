Nordic Nanovector skal hente penger

Nordic Nanovector vil gjøre en rettet emisjon for opptil 20 prosent av den utestående aksjekapitalen i selskapet, ifølge en melding fra selskapet torsdag.

Tegningskursen og antallet aksjer som skal utstedes i emisjonen blir bestemt gjennom en akselerert bokbyggingsprosess og den minste tegningen og allokeringen vil være i norske kroner tilsvarende 100.000 euro.

Nettoprovenyet vil brukes til fortsatt klinisk utvikling og kommersiell ferdigstillelse av den Belatunin, produksjon av utviklingsaktiviteter for Biological License Application og generelle selskapsmål.

Ifølge meldingen fra Nordic Nanovector overveide styret i selskapet flere muligheter for å hente ny kapital, og selskapet er i det synet at det vil være i felles interesse for selskapet og aksjonærene å gjøre en rettet emisjon, som videre vil gjøres i to transjer.

Selskapet vil annonsere tegningskurs og endelig antall aksjer før åpning på Oslo Børs den 18. oktober.

– Svært fornøyde

Nordic Nanovector utvikler kreftbehandlingen Betalutin, med Paradigme for lymfekreftbehandling som hovedstudie.

«Medianvarigheten før pasienten får tilbakefall er på 13,6 måneder, sammenlignet med 9 måneder, som var de foreløpige resultatene vi rapporterte under konferansen American Society of Hematology i desember i fjor. For pasienter med full respons gikk det faktisk 32 måneder uten tilbakefall. Vi er svært fornøyde med det Betalutin så langt har vist i kliniske studier», uttalte finansdirektør Tone Kvåle til Finansavisen tidligere i høst.

Siden nyttår har Nordic Nanovector-aksjen falt med 46 prosent på Oslo Børs. Torsdag stengte aksjen i 26,64 kroner.

Avlesning i 2020

Ifølge Kvåle involverer paradigme-studien over 130 pasienter ved 83 forskjellige klinikker i 24 land rundt omkring i verden. Studien er i fase 2b, og selskapet venter at den siste pasienten skal behandles i siste halvår i 2020.

«Vi skal ha en foreløpig avlesning i første halvår i 2020, og da får vi se om dataene er gode nok til å få en markedsføringstillatelse. Det neste året blir veldig viktig for oss», uttalte hun.

Nordic Nanovector har i tillegg to andre pågående studier: Archer-1 og Lymrit 37-05 (Betalutin som testes på DLBCL – diffust storcellet B-celle lymfom). Førstnevnte er en kombinasjonstudie med Betalutin og rituximab

«Vi har foreløpig testet legemiddelet på tre pasienter i Archer-1-studien, og det er blitt oppnådd 100 prosent samlet responsrate i fase 1b-studien. For Lymrit 37-05 forventer vi å publisere de første resultatene ved slutten av året», sa Kvåle under selskapets R&D-dag i september.

Satser på USA

Nordic Nanovector ønsker først å få en markedsføringstillatelse i USA.

«I USA er det estimert at nesten 75.000 personer vil få lymfekreft i år, og det er vårt primærmarked. Når vi begynner å nærme oss kommersiell fase, må vi sikre et salgs- og markedsføringsapparat der. Vårt hovedønske er å kommersialisere produktet på egenhånd. Vårt hovedkontor skal fortsatt ligge i Oslo, og det er her den tekniske utviklingen skal foregå», uttalte Kvåle.

Med samme gründere som Algeta, har det lenge vært knyttet store forhåpninger til Nordic Nanovector som «det nye Algeta».

Selskapet har over 8.000 aksjonærer, primært bosatt i Norge og resten av Norden, men også noen i Europa og USA.

«Når du investerer i et biotekselskap er det høy risiko, men risikoen blir lavere desto lenger man kommer med de kliniske studiene», sa hun.

Som nummer tre på aksjonærlisten er øyelege Ole Morten Halvorsen, som gjennom OM Holding eier aksjer for rundt 69 millioner kroner. Erik Must er også høyt på aksjonærlisten med 1,27 prosent.