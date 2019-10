SATSER MOT BØRS: Jan Haudemann-Andersen kjøpte seg inn i Vaccibody allerede i 2014 for 10 millioner kroner da prisingen var 42 millioner. Nå har en gevinst på 220 millioner på disse aksjene, og har i høst hamstret aksjer for nye 100 millioner, og bidratt til å presse kursen i 55 kroner slik at prisingen er 2,7 milliarder. Foto: Eivind Yggeseth