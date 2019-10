Nordic Nanovector avlyser reperasjonsemisjon

18. oktober meldte bioteknologiselskapet Nordic Nanovector at de vurderte en reparasjonsemisjon på opptil 2.204.778 nye aksjer. Selskapet avlyser nå disse planene, opplyses det om i en børsmelding.

Selskapet hentet samtidig 243 millioner kroner gjennom en rettet emisjon til kurs 22 kroner per aksje.

I børsmeldingen kommer det frem at grunnen skal være at kursen har falt under emisjonskursen på 22 kroner og handles på høyt volum.

Onsdag stengte aksjen på 20,12 kroner.

Det siste året har aksjen falt 59,3 prosent, mens den har falt 60,2 prosent hittil i år.

29. november 2018 stengte aksjen så høyt som 84,62 kroner. Det vil si at aksjen har falt 76,2 prosent på litt under ett år.