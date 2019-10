Medistims omsetning økte med ti prosent i tredje kvartal

Omsetningen til Medistim i tredje kvartal endte på 85,5 millioner kroner mot 77,6 millioner kroner i fjor. Det er en økning på 10,2 prosent.

Medistim ASA, som utvikler, produserer og selger medisinsk utstyr for kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi, hadde en valutanøytral omsetning som økte med 15,9 prosent på egne produkter. Ifølge TDN Direkt gikk salg og utplassering av enheter opp 107 prosent for Medistim.

Salg i Japan

Driftsresultatet (EBIT) ble 19,1 millioner kroner for kvartalet, opp 4,6 fra i fjor. Selskapet håper at deres nyeste produkt MiraQ , som er klarert for salg i Japan, vil gi videre vekst.

Den siste uken har Medistim aksje gått ned 9,52 på Oslo Børs, mens utviklingen i år totalt sett er opp 118,28 prosent.