Navamedic omsatte for mer – børsnoteringen av Observe Medical bare dagen unna

Navamedic presentere kvartalstall for tredje kvartal 2019 fredag morgen.

Resultatet fra videreført virksomhet kom inn på minus 2,5 millioner kroner i kvartalet, ned fra positive 2,7 millioner kroner ved samme korsvei året før.

Resultat før skatt fra videreført virksomhet ble minus 2,5 millioner kroner, ned fra 3,3 millioner kroner året før.

Driftsresultatet (EBIT) beløp seg til minus 0,6 millioner kroner i kvartalet, ned fra 2,7 millioner kroner i det sammenlignbare kvartalet året før.

EBITDA endte på 0,2 millioner kroner, ned fra 3,3 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Omsetningen kom inn på 48,8 millioner kroner, en økning fra 44,3 millioner kroner fra samme korsvei året før.

– Vi fortsatte implementeringen av vekststrategien vår i kvartalet. Vi ser et betydelig potensial i å utnytte Navamedics skalerbare plattform for lansering av egne, nye produkter og produkter for våre partnere, vår ledende kategorikompetanse og forståelse av pasientenes behov. Obesity og Medical Nutrition-kategoriene fortsetter å levere gode resultater, og bidro til vår tosifrede prosentvise økning i driftsinntekter i kvartalet. Vi ser frem til å fortsette veksten i dagens portefølje, i tillegg til å introdusere nye produkter og utforske potensielle M&A-muligheter, sier Kathrine Gamborg Andreassen, administrerende direktør i Navamedic, i en melding.

Oslo Børs har godkjent børsnotering av Observe Medical på Oslo Axess, med første noteringsdag 4. november 2019. Observe Medical en en fisjonert enhet fra Navamedic som utvikler innovative produkter innen medisinsk teknologi som kommer pasienter, sykehus og helsepersonell til gode, skriver selskapet.

– Prosessen knyttet til fisjon og separat børsnotering av Observe Medical har gått som planlagt. Som to separate, børsnoterte selskaper får både Observe Medical og Navamedic svært effektive plattformer for akselerert vekst, Gamborg Andreassen, i en meldingen.

