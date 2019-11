Hofseth BioCare etablerer joint venture med Atlantic Sapphire

Formålet med samarbeidet er å bygge fasiliteter i amerikanske Miami til å lage produkter fra avskåret laks som kommer fra oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire.

Biotek-selskapet Hofseth BioCare skal bruke dette til laksolje, proteiner og kalsiumprodukter til fôr-, kjæledyr- og konsummarkedet, ifølge børsmeldingen.

Selskapene har som mål å ha avtalen fullstendig på plass i løpet av første kvartal 2020. I fjerde kvartal 2020 skal produksjonen begynne.

– Å utnytte hele fisken har vært vår visjon siden vi startet opp i 2009, sier Roger Hofseth, daglig leder i Hofseth BioCare, i børsmeldingen.

– Joint venture med Atlantich Sapphire er et steg i riktig retning for å bli en global produsent for ernæring fra avskåret fisk, fortsetter Hofseth.

Hofseth BioCare gikk opp 9 prosent på Oslo Børs fredag til 8,72 kroner etter at de la frem kvartalstall.