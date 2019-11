Norne sier KJØP – spår Photocure opp 17 prosent

Analytiker Tomas Skeivys i Norne Securities opprettholder kjøpsanbefalingen på Photocure. Han spår aksjen opp 17 prosent til 69 kroner og ny rekord så langt tilbake som vi kan se i våre grafer.

Anbefalingen kommer i forkant av selskapets kvartalsrapporteringen torsdag 7. november.

Sist aksjen var på disse nivåene var i september i fjor da aksjen var oppe i 64,4 kroner intradag den 11. september. Det er det høyeste aksjen har vært omsatt i nyere tid.

Skeivys venter at den sterke veksten fortsetter og at lønnsomheten og en positive kontanstrøm ikke er så langt unna. Han peker også på at Cevira, som er en behandlingsmetode for en forstadie til livmorhalskreft, fortsetter å gjøre det hele mer attraktivt.

Han har et estimat for driftsinntekter og justert EBITDA på henholdsvis 54 millioner kroner og minus 2 millioner kroner - men at det kan bli pluss i 3. kvartal. Norne inkluderer her 1 million dollar i milepælsbetaling fra Asieris, relatert til Cevira-avtalen.

Skeivys venter en topplinjevekst på 24 prosent, år over år. Han venter også at veksten i USA vil være på 47 prosent i dollar termer, og på linje med veksten i 1. halvår.

Photocure har steget 23 prosent på Oslo Børs så langt i år og er opp knappe 16 prosent den siste måneden.