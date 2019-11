NattoPharma melder om oppmuntrende resultater for vitamin K2

NattoPharma har meddelt at en studie nylig publisert i det medisinske tidsskriftet Vascular Pharmacology viser «utrolig oppmuntrende» resultater for vitamin K2 som MK-7, der selskapets K2-produkt MenaQ7 er anvendt.

Åreforkalkning

I studien skal målet ha vært å vurdere effektene av vitamin K2 som MK-7 på endotelial dysfunksjon. Dette er testet på mus i tidlig og sen fase av sykdomsutvikling, med og uten aterosklerotisk plakk, opplyses det.

Endotelial dysfunksjon innebærer unormal funksjon av endotelcellelaget på innsiden av blodåreveggen, som går ut over reguleringen av blodårenes sammentrekningstilstand, og kan være et forstadium til aterosklerose, eller åreforkalkning.

Det assosieres med mange helseproblemer, påpeker NattoPharma.

Åreforkalkning går ut på at arteriene er blitt trangere som følge av avleiring av fett, kolesterol og kalk – eller plakk – på innsiden av blodårene.

Beskyttende effekt

«Vi er utrolig oppmuntret av resultatene fra denne studien, som fremhever ny farmakologisk aktivitet for vitamin K2 som MK-7», kommenterer medisinsk direktør i NattoPharma, Hogne Vik, i meldingen.

Studien konkluderes med at lave doser med vitamin K2 som MK-7 spiller en viktig rolle i reguleringen av endotelial funksjon.

Den viser at K2 forbedrer NO-avhengig endotelial funksjon hos mus, og resultatene viser at K2 gir beskyttende effekt for årer og kar, uavhengig av om endotelial dysfunksjon er blitt behandlet med K2 som MK-7 før eller samtidig med aterosklerotisk plakk, forklarer Vik.

«Dette bidrar fint til vår allerede vesentlige forskningsmengde som viser at MenaQ7 er et hjertebeskyttende næringsstoff», sier han.

Tidligere har kliniske resultater vist at vitamin K2 som MK-7 hindrer åreforkalkning og fungerer som antioksidant, opplyser selskapet.