DNB Markets mener Nordic Nanovector kan mangedoble seg

Tirsdagens kvartalstall fra Nordic Nanovector er tema i aksjerapporten fra DNB Markets.

Meglerhuset forventer ikke de helt store kursbevegelsene på grunnlag av tallene.

«Selskapet har i dag ingen inntekter, og vi venter et kostnadsnivå for kvartalet på 103 millioner kroner. Etter emisjonen i oktober bør selskapet – slik vi vurderer det – nå ha likviditet godt inn i første halvår 2021», heter det.

Kostnader: 100 millioner

Rapporten viser at kostnadene kom inn på 100,2 millioner kroner i tredje kvartal.

Ifølge DNB-analytikerne vil kursutviklingen i mellomtiden drives av oppdateringer knyttet til gjennomføringen av Paradigme-studien og inkluderingen av nye pasienter i prosjektet.

«De foreløpige konklusjonene fra studiene av Betalutin, som utvikles for å kunne behandle kreftformen Non-Hodgkins lymfom, er gode. Utviklingsløpene i denne sektoren er imidlertid lange og vi har i våre estimater lagt til grunn at de første produktene vil kunne være tilgjengelige i markedet i løpet av 2022», går det videre frem av rapporten.

– Mangedoblingskandidat

Nordic Nanovector endte på 20,88 kroner mandag, etter en oppgang på 1,4 prosent.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling med kursmål 72 kroner, og øyner dermed en oppside på over 240 prosent fra dagens nivåer.

«Vi gjentar samtidig at risikoen innen denne sektoren fortsatt er høy, og at investorer her bør ha et langsiktig perspektiv», understreker meglerhuset.