Gladmelding fra Lifecare

Lifecare er klare for å teste sin teknologi på menneskelige data, og beskriver i en børsmelding dette som «et betydelig fremskritt».

Testing er neste fase i utviklingen og gjør selskapet i stand til å generere menneskelige data tidligere enn ventet med den ifølge meldingen banebrytende teknologien.

– Dette er et nytt skritt mot miniatyrisering av Sencell Glucose-sensoren, sier forskningsdirektør Andreas Pfûtzner i en kommentar.

Aksjen går amok på Merkur Market fredag formiddag, og stiger i skrivende stund 55,6 prosent til 2,80 kroner.

Går globalt

Lifecare er et Bergen-basert teknologiselskap som forsker og utvikler en miniatyrisert sensor for kontinuerlig glukoseovervåking for et globalt marked.

Forretningsidéen er å gi personer som er rammet av diabetes en bedre løsning.

– Vår teknologi vil kunne bidra til å løse en av de største livsstilsykdommer som vi står overfor, sa styreleder Christian Saure før selskapet ble notert på Merkur Market i fjor.

Les mer her.