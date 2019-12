Lifecare i store svinger

Det svinger voldsomt i Lifecare på Oslo Børs. Aksjen er blitt en favoritt hos traderne, som sender aksjen opp og ned.

Aksjen åpnet opp tirsdag morgen og var på det meste opp 16 prosent til 5,8 kroner.

Før lunsj har aksjen snudd og er ned 6,4 prosent til 4,68 kroner.

På det høyeste fredag var aksjen opp hele 358 prosent til 8,25 kroner, etter at selskapet, som har utviklet en sensor for overvåkning av glukosenivået i kroppen, meldte at det når var klar for å teste teknologien på mennesker.

Selv om Lifecare er opp 480 prosent på Oslo Børs Merkur Market den siste måneden er aksjen ned 54 prosent siden nyttår.

Største aksjonærer i Lifecare, som er verdsatt til knappe 379 millioner kroner, er Bech Invest (Berent Friele) med 18,58 prosent, Teigland Eiendom med 18,3 prosent og Lacal med 13,17 prosent.