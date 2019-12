Johnson & Johnson tok saken i egne hender - motbeviste FDA

Johnson & Johnson sa tirsdag at nye tester ikke viste noe spor av det kreftfremkallende stoffet asbest i deres babypulver. Tidligere i år rapporterte U.S. Food and Drug Administration (FDA) at babypulveret deres inneholdt spor av asbest.

Totalt 155 tester ble utført av to forskjellige tredjepartslaboratorier ved bruk av fire forskjellige testmetoder på prøver fra samme flaske som ble testet av FDAs laboratorium.

Selskapets undersøkelse konkluderte med at årsaken til FDAs rapporterte resultater enten var testprøveforurensning og/eller analysefeil ved AMA-laboratoriet.



Testene er gjort av Johnson & Johnson for å bevise sikkerheten til det mye brukte forbrukerproduktet. Testen av FDA fikk selskapet til å gjennomføre en landsomfattende tilbakekalling av ett parti Johnsons Baby Powder i oktober.

Aksjen stiger 1,7 prosent på Wall Street. Det siste året har den falt 4,5 prosent, mens den er opp 8,1 prosent hittil i år.