Vaccibody's kreftvaksine prises til 4,9 milliarder kroner

Norges mest verdifulle bioteknologiselskap finner du ikke notert på Oslo Børs. I det stille har Vaccibody bygget opp en kreftvaksine, som i dag prises til 4,9 milliarder kroner i gråmarkedet.

I meglerkretser omtales selskapet som det «nye Algeta» og aksjonærlisten er smekkfull av profilerte investorer, som har fått være med på en eventyrlig kursutvikling.

Den siste emisjonen i februar, hvor det ble hentet 230 millioner kroner ble satt til 40 kroner pr. aksje.

Ifølge Arctic Securities er seneste omsatte kurs 90 kroner, noe som gir en kursutvikling på 125 prosent på ti måneder. Bare i løpet av den seneste måneden har kursen bykset opp fra 55 kroner.

– Interessen for aksjen er høy, sier en megler til Finansavisen.

Tilbake i desember i 2016 var kursen på 12,50 kroner, mens ved den første emisjonen i 2014 ble penger hentet til tre kroner – og en prising på 42 millioner kroner.

Kjendisfest

Investor Jan Haudemann-Andersen er største aksjonær med rundt 6,9 millioner aksjer, som er priset til 618 millioner kroner.

Han rykket inn i selskapet tilbake i 2014 og har etter Finansavisens beregninger en papirgevinst på rundt én halv milliard kroner. Bare i løpet av en måned har aksjene hans steget med rundt 200 millioner kroner i verdi.

618 MILL: Jan Haudemann-Andersen. Foto: Iván Kverme

Såkornfondet Sarsia Seed er nest størst med en eierandel på i underkant av ni prosent, etterfulgt av Radiumhospitalets forskningsstiftelse. Andenæsgruppen eier rundt 5,5 prosent av aksjene, mens Rasmussengruppen er inne med snaut fem prosent.

Ellers består aksjonærlisten av blant andre øyelege Ole Morten Halvorsen, Runar Vatne, Tore Aksel Voldberg, Grunde Eriksen, Wilhelmsen-familien og Simen Thorsen.

Øystein Stray Spetalen har også gått inn med en liten eierpost, priset til 9 millioner kroner etter sist omsatte kurs.

Oversikt over utvalgte aksjonærer Navn Eierandel Verdi (mill. kr) Jan Haudemann-Andersen 12,5% 617,7 Sarsia Seed (såkornfond) 8,9% 438,7 Radiumhospitalets Forskningsstiftelse 8,8% 433,0 Andenæs-familien 5,5% 270,9 Rasmumussengruppen 4,9% 242,1 Tor Aksel Voldberg 3,9% 194,5 Ole Morten Halvorsen 3,0% 148,7 Runar Vatne 2,7% 135,0 Johannson-familien 1,6% 78,8 Grunde Eriksen 1,5% 71,7 Stein Vidar Haudemann-Andersen 1,4% 71,5 Wilhelmsen-familien 1,3% 65,3 Simen Thorsen 1,3% 63,0 Edvin Austbø 0,9% 45,0 Kristian Gjertsen Lundkvist 0,7% 32,2 Øystein Stray Spetalen 0,2% 9,0

Samarbeid med Roche

Ideen bak Vaccibody ble til da Agnete Fredriksen tok en doktorgrad i immunologi i Bjarne Bogens lab ved Rikshospitalet i 2014. Sammen med veilederne og professorene, Bjarne Bogen og Inger Sandlie, begynte de å utvikle en ny type immunterapi for kreftpasienter.

194 MILL: Tore Aksel Voldberg. Foto: Iván Kverme

– Vi har utviklet en vaksine som er bygget opp slik at virkestoffene blir styrt til de cellene i kroppen som er optimale for å sette i gang en immunrespons. Det er en plattformteknologi for å lage vaksiner enda mer effektive, sier forskningsdirektør og gründer Agnete Fredriksen.

Vaccibody har nå ferdigrapport en fase 2a-studie, hvor selskapet har testet vaksinen terapeutisk på 34 kvinnelige pasienter med forstadier til livmorhalskreft.

– Studien viste veldig gode resultater, noe som bidro til at vi landet et samarbeid med sveitsiske Roche. Vi skal nå teste vaksinen i kombinasjon med et legemiddel som Roche har utviklet for pasienter med senere stadier av livmorhalskreft, sier hun.

Studien viste veldig gode resultater Forskningsdirektør Agnete Fredriksen i Vaccibody

Vaccibody Startet i 2009 og holder til i Forskningsparken i Oslo. Bygget på funn av Agnete Fredriksen i hennes doktoravhandling ved Rikshospitalet i Oslo. Adm. direktør er Michael Engsig. Teknologien baserer seg på neoantigener: Enhver person med kreft utvikler genmutasjoner i kreftvevet som er spesifikk for akkurat denne personen og denne kreftformen. Dette fører til dannelse av spesifikke antigener, kalt neoantigener.

Skreddersydde vaksiner

Ifølge Fredriksen et det selskapets andre produkt, skreddersydde vaksiner, som er spesielt «hot». Selskapet begynte de kliniske studiene i april i 2018 og er blant de første i verden som gjennomfører en studie med tilpassede vaksiner til hver enkelt pasient.

147 MILL: Øyelege og investor Ole Morten Halvorsen. Foto: Aker Brygge Synskirurgi

– Vi tar en prøve fra kreftsvulsten til pasienten og sammenligner den med en prøve fra friske celler. Deretter finner vi ut hvor pasienten har mutasjoner som vi kan få immunforsvaret til å reagere mot for å drepe kreften, sier hun.

– Så lager vi en optimalisert vaksine som skal stimulere immunforsvaret til å reagere mot mutasjonene. Jeg er ganske sikker på at det er bedre enn å lage vaksiner som er generelt uttrykt. Det er mange som har prøvd å lage det uten nevneverdig suksess, sier hun.

–Hvor mye vil det koste å skreddersy en vaksine?

– Det vet vi ikke enda. Vi har produsert skreddersydde vaksiner til cirka 20 pasienter og det vi vet er at Vaccibody har den raskeste og billigste måten å lage vaksiner på. Teknologien er robust og den foreløpige suksessraten ligger på 100 prosent, sier hun.

Teknologien er robust og den foreløpige suksessraten ligger på 100 prosent Forskningsdirektør Agnete Fredriksen i Vaccibody

Oppsiktsvekkende resultater

I starten av november presenterte Vaccibody flere resultater fra den kliniske studien av de skreddersydde kreftvaksinene. Investormiljøet var full av begeistring og det er årsaken til kursoppgangen den seneste måneden.

– Vi er vel det første selskapet i verden som har vist så gode resultater på skreddersydde kreftvaksiner. Studien viser at vaksinen bidrar til at kreftsvulstene blir mindre og halvparten av pasientene fikk positiv effekt, sier hun.

271 MILL: Andenæsgruppen, her representert ved styreleder Tor Andenæs. Foto: Andenæsgruppen

– Hvordan ønsker dere å kommersialisere kreftvaksinene?

– Foreløpig legger vi alle muligheter åpne siden vi fortsatt er på et tidlig stadium. Det er sjelden at et bioteknologiselskap er de som kommersialiserer til slutt, siden «Big Pharma» allerede har etablerte strukturer for produksjon, distribusjon, salg og markedsføring, sier Fredriksen, og legger til:

– Foreløpig sitter vi med et håp om at vi utvikler en personifisert vaksine som hver eneste kreftpasient i ytterste forstand kan ha glede av. Blir vi et nisjeprodukt derimot, vil det være lettere å bygge opp en struktur for å håndtere alt selv.

Utelukker ikke børsnotering

Vaccibody har tidligere signalisert at det kan være aktuelt å bli børsnotert, for å få bedre tilgang på kapital og skape høyere likviditet i aksjen.

– Vi vurderer alltid forskjellige muligheter, inkludert en børsnotering. Vi vil oppdatere markedet når vi vet noe mer, sier adm. direktør Michael Engsig.

135 MILL: Runar Vatne. Foto: Eivind Yggeseth

– Hvordan opplever du investorinteressen?

– Investorene er både imponert og begeistret for resultatene vi leverer, og det er mange som følger med på oss, sier han.

Investorene er både imponert og begeistret for resultatene vi leverer Adm. direktør Michael Engsig i Vaccibody

Ved utgangen av andre kvartal hadde Vaccibody en kontantbeholdning på 295 millioner kroner.

Ifølge Engsig vil selskapet kunne driftes ett par år frem i tid med nåværende «cashburn», som primært drives av nivået i de kliniske aktivitetene.