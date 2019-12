Derfor har Hofseth Biocare steget 280 prosent i år?

Finansdirektør Jon Olav Ødegård i Hofseth Biocare var gjest i FaTV onsdag og her forklarte han hva han tror kan være årsaken til den kraftige oppgangen.

Ødegård tror i hvert fall det er et par ting som gjør at aksjen har steget nesten 300 prosent. Og hele oppgangen har kommet siden 21. juni, da aksjen sluttet på 2,45 kroner.

Toppen ble nådd 26. november da aksjen sluttet på 10,95 kroner. Torsdag handles den på i overkant av 9 kroner og er ned 2,3 prosent.

Emisjonen i juni trekkes frem som en del av forklaringen. Det var utelukkende utenlandske investorer som kom inn da.

- De har et litt annet fokus enn de tradisjonelle investorene våre, sa Ødegård blant annet.

I tillegg pekte Ødegård på at selskapet har gått fra å være et typisk ernæringsselskap til å bli et mer reinspikka biotekselskap.

- De internasjonale investorene ser også på Hofseth Biocare som et ESG-selskap, legger han til.

Du kan også høre hele intervjuet med finansdirektør Jon Olav Ødegård i vår podcast