Targovax inngår avtale for kreftvaksiner i Kina

Targovax har inngått en eksklusiv opsjonsavtale med kinesiske IOVaxis Therapeutics for utvikling og lisensiering av kreftvaksinene TG01 og TG02, fremgår det av en melding fra selskapet.

Avtalen innebærer at IOVaxis kjøper en eksklusiv opsjon til å lisensiere TG01 og TG02 i Kina, Hong Kong, Macau og Singapore.

IOVaxis, som er blitt skilt ut fra selskapet ImmuOn Therapeutics, betaler 250.000 dollar for opsjonen, som tilsvarer cirka 2,3 millioner kroner.

Potensial på 900 mill.

Opsjonen kan bli utøvet straks første regulatoriske godkjennelse til å starte klinisk testing i de aktuelle geografiske områdene foreligger, eller ett år fra opsjonsavtalens effektdato.

Ved utøvelse av opsjonen betaler IOVaxis 3 millioner dollar, vel 27 millioner kroner.

Dersom opsjonen utøves, har lisensen en potensiell verdi på opptil 100 millioner dollar pluss potensielle royalties, opplyses det.

100 millioner dollar tilsvarer mer enn 900 millioner kroner.

– Ideell partner

Opsjonsavtalen åpner for at IOVaxis og Targovax kan utarbeide en utviklingsplan for markedene avtalen omfatter. IOVaxis får ansvaret for alle lokale regulatoriske anliggender og skal besørge kliniske tester.

Noen fullstendig lisensavtale er ikke ferdigstilt, men partene er blitt enige om viktige kommersielle og driftsmessige vilkår, opplyses det.

Partene vil forhandle om en fullstendig lisensavtale basert på vilkårene i opsjonsavtalen.

I børsmeldingen sier Targovax-sjef Øystein Soug at Targovax har funnet en ideell partner i IOVaxis.

Han omtaler avtalen som en kommersielt attraktiv løsning for selskapet, og som et viktig skritt både for selskapet og for deres TG-program.