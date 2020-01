Targovax hoppet 11,6 prosent etter kinesisk livredning

MADE IN KINA: Etter komatilstander for kreftvaksinene TG01 og TG02 i fjor, kan Tergovax' adm. direktør Øystein Soug (i midten) glede seg sammen med kollega Erik Digman Wiklund, direktør for forretningsutvikling (t.v.), over at kinesiske IOVaxis' konsernsjef John Wang fant frem hjertestarteren. Foto: Tergovax