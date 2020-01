Helsegigant slo egne forventninger - aksjen stiger

UnitedHealth Group som tilbyr tjenester innen sykehusdrift, helseforsikring og helsevesenforvaltning fikk inntekter på 242 milliarder dollar i 2019. Det tilsvarer en økning på syv prosent fra året før. I fjerde kvartal 2019 fikk selskapet inntekter på 60,9 milliarder dollar, noe som var i likhet med Zacks forventninger.

Justert resultat per aksje kom inn på 15,11 dollar i 2019, opp 18 prosent fra året før. I fjerde kvartal 2019 økte det justerte resultatet per aksje med 19 prosent til 3,9 dollar per aksje.

I desember skrev selskapet at de forventet et justert resultat per aksje på under 15 dollar.

Selskapet beholder guidingen om et justert resultat per aksje på mellom 16,25 og 16,55 dollar i 2020.

«De dedikerte kvinnene og mennene i UnitedHealth Group jobber hver dag for å forbedre resultatene og opplevelsene til pasienten og legene, mens vi gjør helsevesenet rimeligere.

Det gjør det mulig for oss å tjene flere mennesker, mens vi posisjonerer oss for fortsatt vekst i 2020», sa David S. Wichmann, konsernsjef i UnitedHealth Group.

Aksjen reagerer med å stige 3,3 prosent på Wall Street. Det siste året er aksjen opp 13,9 prosent, mens den har steget 25,7 prosent de siste tre månedene.