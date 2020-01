Volvat kjøper opp Argus Syn

Volvat Medisinske Senter, et privat helseforetak, kjøper opp virksomheten til Argus Syn. Det betyr at Volvat får laser- og linseoperasjon inn i satsingen innen øyehelse.

– Et marked i vekst med økt etterspørsel etter synskorrigering med laser- og linseoperasjoner, gjør at vi ved å kjøpe opp Argus Syn tilfører innovativ og erfaringsbasert kompetanse. På denne måten blir vårt tilbud til pasientene innen syn- og øyehelse komplett fra første dag, sier administrerende direktør Per Helge Fagermoen til Finansavisen.

Argus Syn har lang erfaring innen synskorrigerende operasjoner. Alle de ansatte ble innlemmet i Volvatgruppen 2. januar.

– Dette er en naturlig satsning etter oppkjøpet av Orbita Øyelegesenter for to år siden. Syn -og øyehelse er et område som Volvats skal vokse ytterligere på i tiden fremover gjennom å gradvis bygge opp tilbudet over hele landet. Fra nyttår jobber det hele 38 personer innen dette fagområdet i Volvat, forklarer Fagermoen.