WHO erklærer internasjonal helsekrise

World Health Organization (WHO) erklærer torsdag coronaviruset som en internasjonal helsekrise. Annonseringen kommer kort tid etter har USA har bekreftet smitte av lungeviruset innad i landet. Coronaviruset har til nå tatt liv av 171 mennesker. Coronaviruset antas å komme fra Hubei-provinsen.

Helsemyndighetene opplyste torsdag at det var registrert 1.700 nye smittede i hele Kina, mens det var 1.032 nye tilfeller av sykdommen i Hubei-provinsen. Totalt er over 7.700 mennesker nå bekreftet syke.

– I løpet av de siste ukene har vi vært vitne til fremveksten av et tidligere ukjent patogen som har eskalert til et enestående utbrudd. Vår største bekymring er potensialet for at viruset kan spre seg til land med svakere helsesystemer og som er dårlig forberedt på å takle det. Vi må handle sammen for å begrense spredningen», sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse torsdag.

Ifølge CNBC har WHO kun erklært global helsekrise fem ganger siden reglene ble implementert på midten av 2000-tallet. Ebola var sist gang WHO erklærte en global helsekrise. Sykdommen tok da livet av 2.000 mennesker.