Coronaviruset: - Smitter mye raskere enn SARS

– Dette kommer til å skalere og bevege seg ut av Kina, sier J. Stephen Morrison, seniordirektør ved CSIS Global Health Policy Center, til Bloomberg.

Han forteller at det er mye usikkerhet rundt overførbarheten til Coronaviruset, men at konsensus blant ekspertene er at dette er en klar pandemi.

– Man tror smittetallene fra Kina er kraftig undervurdert, at det er nærmere 75.000 smittede ikke 14.500, sier Morrison, og fortsetter;

– Vi vet at at viruset smitter raskt, det er mye nærmere den pandemiske influensaen vi så i 2009 i smittehastighet enn SARS.

