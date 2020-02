Forsker om coronavirus-vaksine: Betydelig gjennombrudd

En vaksine mot coronavirus er ifølge Sky News nær ved å testes på dyr og deretter mennesker, avhengig av hva forskerne finner ut, skriver TDN Direkt.

En forsker som leder den britiske forskningen innen coronavirus-vaksine sier de har gjort et betydelig gjennombrudd.

Vaksinen vil imidlertid komme for sent for dagens utbrudd, men vil være avgjørende hvis det kommer et nytt, skriver nyhetsbyrået.

– Det kommer ikke til å bli for sent hvis det blir en pandemi og det sirkulerer rundt i verden. Vi vet fortsatt ikke mye om selve epidemien, så den kan svinne hen over sommermånedene hvis det er som en influensa, sier Professor Robin Shattock Imperial College London.

Ellers melder First Squawk onsdag, hvor det vises til kinesisk tv, at forskere ved Zhejiang-universitetet har funnet en effektiv behandling av coronaviruset, skriver TDN Direkt.

På spørsmål om et mulig gjennombrudd uttalte en talsperson for Verdens Helseorganisasjon (WHO) ifølge Reuters at man i øyeblikket ikke kjenner til en «effektiv terapi» mot viruset.

WHO skal avholde pressekonferanse om temaet klokken 16:00 onsdag.