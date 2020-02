Coronavaksine ukjent for WHO

Meldinger fra kinesiske medier om at et forskningsteam har funnet to nye medisiner som effektivt stanser corona-viruset har satt fart på børser og oljepris onsdag.

Samtidig har Sky News opplyst at britiske forskere har gjort et «betydelig gjennombrudd» i jakten på en vaksine. Ifølge professor Robin Shattock ved Imperial College of London er en potensiell vaksine klar for å testes på dyr allerede i neste uke.

Testing på mennesker kan skje til sommeren hvis prosjektet sikres økonomisk. Vanligvis tar dette arbeidet 2-3 år.

På spørsmål om et mulig gjennombrudd uttalte en talsperson for Verdens Helseorganisasjon (WHO) ifølge Reuters at man i øyeblikket ikke kjenner til en «effektiv terapi» mot viruset.

WHO skal avholde pressekonferanse om temaet klokken 16:00 onsdag.

Børs, olje holder koken

Oslo Børs holder seg godt inne i positivt terreng, riktignok etter å ha falt litt tilbake fra nivåene rundt lunsjtider. Hovedindeksen står i skrivende stund i 926,28, opp én prosent.

Ellers i Europa holder de toneangivende børsene seg rundt én prosent oppgang.

Oljeprisene har også falt litt tilbake, men ikke mer enn at Brent-oljen står i 55,05 dollar fatet, opp 2,5 prosent i dagens handel.

WTI-oljen er opp 2,2 prosent til 50,71 dollar fatet.