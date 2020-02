En talsmann for helsemyndighetene i Hongkong opplyser at alle de 1.800 som jobber på skipet er testet og friskmeldt, og at både de og passasjerene derfor får gå i land.

Cruiseskipet World Dream har ligget til kai ved Kai Tak-terminalen i Hongkong siden onsdag, etter at tre tidligere passasjerer viste seg å være smittet av Wuhan-viruset som til nå har krevd over 800 liv i Kina.

