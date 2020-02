BerGenBio tapte 57,6 millioner

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

BerGenBio rapporterte 0,2 millioner kroner i inntekter i fjerde kvartal 2019, ned fra 2,3 millioner. For året økte inntektene fra 2,3 til 8,9 millioner.

Selskapet hadde samlede kostnader på 59,3 millioner, opp fra 53,2 millioner i 2018 slik at samlede kostnader økte fra 196,9 til 213,3 millioner.

Fjerde kvartal endte med et driftsunderskudd på 59,1 millioner, mens året som helhet ga 204,4 millioner i underskudd.

Gjorde emisjon

- Jeg er fornøyd med at vi har lagt bak oss nok et begivenhetsrikt kvartal for BerGenBio. I løpet av perioden ble bemcentinib godkjent for Fast Track Designation av amerikanske FDA, og vi fortsetter å se oppløftende data fra fase II kliniske studier med bemcentinib, sier adm. direktør Richard Godfrey.

- Vi er særlig fornøyd med å se responsen blant pasienter der de vanligvis ikke forventes å være effektive, sier han.

BerGenBio gjorde nylig en emisjon på 220 millioner kroner som skal vedtas av generalforsamlingen.

BerGenBio ASA (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 0,2 2,3 Driftsresultat -59,1 -50,9 Resultat før skatt -57,6 -51,1 Resultat etter skatt -57,6 -51,1