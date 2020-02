Virusvarsel fra AstraZeneca

AstraZenecas aksjekurs var ned 4,3 prosent sent fredag ettermiddag etter at selskapet la frem skuffende tall for fjerde kvartal.

Justert for valutaendringer ble kjerneinntjeningen 0,89 dollar pr. aksje, 46 prosent mindre enn et år tidligere.

Fasiten var ni cent under analytikernes snittestimat.

Venter viruseffekt i år

I tillegg advarte ledelsen at coronaviruset vil legge en demper på årets innhenting.

Inntektene ligger nå an til å stige med 8-12 prosent, mens inntjeningen pr. aksje trolig vil øke med 15-19 prosent.

Prognosene forutsetter at virusutbruddet maksimalt varer «noen måneder».

Kina har vært AstraZenecas raskest voksende marked. Så sent som i fjerde kvartal steg den kinesiske omsetningen med 28 prosent i forhold til samme periode året før. For hele fjoråret utgjorde veksten 35 prosent, justert for valutaendringer.

Sterkt i vekstmarkedene

Til sammenligning økte AstraZenecas inntekter fra hjemmemarkedet Europa med blodfattige 2 prosent i fjor.

Den japanske virksomheten leverte en inntektsvekst på 26 prosent, mens vekstmarkedene lå på 24 prosent og det amerikanske salget styrket seg med 13 prosent.

Samtidig som konsernet har ekspandert globalt, har det utviklet en rekke nye legemiddelprodukter. Salget av disse økte med 62 prosent i 2019 og sto for 42 prosent av det samlede produktsalget.

Forøvrig påpekte adm. direktør Pascal Soriot i en pressemelding at 2019 var AstraZenecas første år med topplinjevekst etter en periode med fallende inntekter, og at fremskrittene er på linje med ledelsens strategi.