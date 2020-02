Norge gir 46 millioner til å bekjempe coronaviruset

Det opplyser statsminister Erna Solberg under sikkerhetskonferansen i München.

Det meste av pengene går til vaksinealliansen CEPI. 10 millioner skal gå til Verdens helseorganisasjon.

Norge jobber også for at flere andre land styrker sin innsats i dette arbeidet.

– Jeg har vært i kontakt med et betydelig antall av mine kolleger for å få dem til å bidra med penger til vaksineutvikling til CEPI, sier statsministeren.

Støtten til vaksinealliansen skal bidra til at arbeidet med å utvikle en vaksine går så fort som mulig, ifølge regjeringen.

Solberg sier at vi må regne med at det vil komme smittetilfeller også i Norge.

– I tillegg til det helsemyndighetene gjør for å sikre oss i tilfelle noe skjer i Norge og vi får smittetilfeller her, som vi må anta at vi kan få, må vi bidra på internasjonale arenaer, sier Solberg i München.

FAKTA OM VIRUSET:

* En ny type coronavirus ble i desember oppdaget i byen Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

* Kinesiske myndigheter varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) 31. desember.

* Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse, eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Viruset kan føre til alvorlig luftveissykdom.

* WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan først ha blitt overført til en annen dyreart, før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. Viruset har deretter spredt seg til en rekke andre steder i Kina.

* 13. februar endret kinesiske myndigheter måten de diagnostiserer smittede på, noe som førte til en økning i både antall smittede og døde.

* 14. februar justerte kinesiske myndigheter antallet døde ned fordi enkelte hadde blitt telt to ganger. Samtidig ble det bekreftet nye dødsfall og smittetilfeller. 1.380 mennesker er nå bekreftet døde og nær 64.000 smittet i Kina.

* Utenfor Kina er det foreløpig påvist nær 450 tilfeller fordelt på 24 land.

* WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Virussykdommen har fått det offisielle navnet covid-19.

(Kilder: AP, AFP, Store norske leksikon, NTB, WHO)