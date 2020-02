– Selv om rundt 80 prosent av de rapporterte tilfellene i Kina er milde tilfeller, så ligger dødeligheten på over 2 prosent, noe som er rundt 20 ganger mer dødelig enn vanlig influensa, sier Dr. Celine Grounder ved University of New York til Bloomberg.

Hun mener at grunnen til en del av dødsfallene innen helsesektoren har å gjøre med dårligere infrastruktur i Kina.

– I vesten øver vi på slike scenarioer om og om igjen, så vi er bedre forberedt. Samtidig er det umulig å sikre seg helt mot slik.

Grounder mener et av de største problemene med Covid-19 er at kinesiske myndigheter ikke har sluppet til amerikansk ekspertise, som hun sier er de beste i verden.

– Det er fremdeles nøkkelspørsmål vi ikke har fått svar på, som om friske personer kan være smittebærere.

