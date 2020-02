Navamedic vil hente 50 millioner kroner

Navamedic markedsfører og distribuerer reseptpliktige og reseptfrie legemidler, samt medisinske ernæringsprodukter til sykehus og apotek.

Nå har selskapet engasjert SpareBank 1 Markets og Carnegie for å hente opp til 50 millioner kroner i en rettet emisjon. Det er ikke blitt fastsatt noen emisjonskurs enda.

Tirsdag ettermiddag stengte Navamedic-aksjen i 19,50 kroner, etter en oppgang på 3,17 prosent. Det seneste året er aksjen opp nesten 88 prosent.

Største aksjonær, Ingerø Reiten Investment Company, har forpliktet seg til å tegne aksjer for minimum 12,3 millioner kroner. Styret vurderer også å gjennomføre en reparasjonsemisjon.

Rigget for oppkjøp

Nettoprovenyet fra kapitalinnhentingen skal gå til å finansiere oppkjøp- og fusjonsaktiviter (M&A), strategiske investeringer og generelle selskapsformål.

Navamedic ser flere konkrete muligheter for å styrke sin nordiske og nordeuropeiske posisjon. Selskapet ønsker å vokse både organisk og gjennom oppkjøp, noe som kan kan medføre transaksjoner i løpet av 2020.

Videre vurderer selskapet å utstede vederlagsaksjer for en del av kjøpesummen for markedsføringstillatelser for antibiotika fra ACS Dobfar og InfoRlife.

I november i fjor skilte Navamedic ut medtekselskapet Observe Medical, som er notert på Oslo Axcess. Etter fisjonen er aksjen opp nesten 52 prosent.