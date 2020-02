NattoPharma økte inntektene med 25 prosent

SE DIREKTE kl. 10:00: Webcast fra kvartalspresentasjonen

NattoPharma produserer vitaminet K2, som brukes i kosttilskudd og til berikning av matvarer. I fjerde kvartal omsatte selskapet for 38,5 millioner kroner, opp 25 prosent fra 30,9 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Lønnsomheten er også blitt bedre med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 5 millioner kroner, mot 3 millioner kroner i 2018.

– Vi er veldig tilfreds med at lønnsomheten styrkes, med en EBITDA-margin på 13 prosent i kvartalet. Videre føler vi oss trygge på at selskapet vil kunne håndtere mer volum på dagens kostnadsbase. Kombinert med betydelig mer tilgjengelig produkter, økt kapasitet og kostnadsreduksjon, er vi godt posisjonert for å møte etterspørselen og fortsette vår lønnsomme vekst, sier adm. direktør Kjetil Ramsøy i NattoPharma.

Investorene tok godt i mot kvartalstallene og sendte aksjen opp 11,96 prosent til 10,3 kroner onsdag morgen. Siden nyttår er aksjen opp 29 prosent.

Nedskrivninger

Selv om NattoPharma hadde en underliggende positiv lønnsomhet, endte resultat etter skatt på minus 12,2 millioner kroner, mot et plussresultat på 3,2 millioner kroner i 2018.

Resultatfallet skyldes at selskapet tok en nedskrivning på 16 millioner kroner på et lån til Kaydence Pharma, som midlertidig har bestemt seg for å stanse driften. NattoPharma opplyser at det fortsatt er risiko knyttet til resterende del av lånet.

NattoPharma (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 38,5 30,9 EBITDA 5,0 3,0 Resultat før skatt −12,4 3,1 Resultat etter skatt −12,2 3,2

Justert resultat pr. aksje ble minus 0,67 kroner i kvartalet, ned fra 0,16 kroner samme tid i 2018.

Skal redusere kostnadene

NattoPharma regner med å fortsette å vokse mellom 20 og 30 prosent på årlig basis. Selskapet tror at bruttomarginen skal øke til mellom 42 og 47 prosent, som følge av reduserte kostnader. I 2019 som helhet har marginen vært på 42,2 prosent, ned fra 43,1 prosent året før.

EBITDA-marginen ventes å ligge på mellom 10 og 15 prosent på årlig basis. I kvartalsrapporten skriver NattoPharma at guidingen bare er basert på dagens K2 vitamin-forretning.

Ved utgangen av fjerde kvartal var egenkapitalen bokført til 114 millioner kroner, mens selskapet prises til 187 millioner kroner på Oslo Børs.

