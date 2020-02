Kan Gilead Sciences ta knekken på coronaviruset?

På en ellers blodrød dag på Wall Street i går steg Gilead Sciences 4,6 prosent til 72,90 dollar i den ordinære handelen. Aksjen har ikke sluttet høyere siden oktober 2018.

Oppgangen kom etter uttalelser fra en høytstående talsmann for World Health Organization (WHO) om at selskapets produktkandidat remdesivir kan gi den mest effektive behandlingen for coronaviruset som sprer seg verden over.

– Remdesivir er den ene medisinen akkurat nå som vi tror kan ha effekt, sa WHOs assisterende generalsekretær Bruce Aylward ifølge Bloomberg på en briefing i Beijing.

Remdesivir har blitt hastet inn i kliniske studier i Kina, og WHO opplyser at resultatene kan være klare i løpet av uker. Ifølge talskvinne Sonia Choi venter Gilead resultater fra to studier i Kina i april.

Oppblåst?

Gilead er etter gårsdagens oppgang priset til 92,2 milliarder dollar, og har dermed steget 12 milliarder dollar (tilsvarende 112 milliarder kroner) bare i februar.

Det er langt høyere enn salgsinntektene selskapet trolig vil dra inn på remdesivir.

Analytikere i Bank of America venter ifølge Bloomberg at remdesivir gir selskapet engangsinntekter på i beste fall 2,5 milliarder dollar.

«Remdesivir gir liten varig, meningsfull oppside på Gileads bunnlinje gitt økonomien i å addressere epidemier eller pandemier», skriver analytiker Geoff Meacham.