Moderna skal teste potensiell coronavaksine

Moderna har blitt det første selskapet som slipper en potensiell vaksine mot coronaviruset, melder Financial Times.

Det Boston-baserte oppstartselskapet opplyste mandag om at ampuller av produktkandidaten mRNA-1273 hadde blitt sendt til National Institute of Health (NIH) for å bli testet på mennesker.

Aksjen steg 15,6 prosent til 21,33 dollar i gårsdagens etterhandel på Wall Street. Selskapet er på disse nivåene priset til 7,65 milliarder dollar.

Skulle testingen på mennesker lykkes, kan det ifølge avisen likevel ta måneder før vaksinen er allment tilgjengelig.

Resultater i juli?

Anthony Fauci, direktør for NIH-avdelingen National Institute of Allergy and Infectious Diseases, opplyser til Wall Street Journal at han forventer oppstart av en klinisk studie med 20-25 frivillige i april, med de første resultatene tilgjengelig i juli og august.

Moderna bruker et molekyl – messengerRNA – som overfører genetisk informasjon til celler, som ifølge selskapet etterligner en naturlig infeksjon for å stimulere en mer potent immunrespons.

Vaksinen prøver å etterligne det såkalte spike-proteinet som finnes i det nye coronaviruset og andre coronavirus, for eksempel SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom) og MERS (Middle Eastern Respiratory Syndrome).

– Banker på døren

Samtidig har World Health Organization (WHO) ifølge Reuters advart land om å være forberedt på at coronaviruset «bokstavelig talt banker på døren».

WHO-talsperson Christian Lindmeier uttalte tirsdag i en tale i Genève at noen land har såkalte «pandemiplaner» i bakhånd. Men selv om mange er klare til å sette disse ut i livet, avhengig av situasjonen, la Lindmeier til at WHO ikke planla en «stor kunngjøring».

Uttalelsene kommer etter at corona-bekymringene har intensivert seg de siste dagene, i takt med at det dødelige, influensalignende viruset har spredt seg til mer enn to dusin land de siste ukene.