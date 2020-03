EU har hevet risikonivået for coronaviruset i Europa fra moderat til høy. Det gjør de etter at man i noen tilfeller ikke klarer å finne smittekilden og at det er stadig flere land som rapporterer om hendelser, melder BBC.

18 EU-land skal nå gå sammen med for å kjøpe beskyttelsesutstyr for medisinsk personell, og helseministrene skal møtes på fredag.

EU ber folk om å ikke få panikk, men EUs kommisjonær for økonomi, Paolo Gentiloni, advarer likevel mot å tro på en snarlig retur til normalen.