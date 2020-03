Helsemyndighetene vurderer å innføre restriksjoner for fly til Norge

– Det vi skal se på nå, er om det er grunn til å treffe egne vedtak eller å tilrå operatører at man ikke skal ha reiser fra gitte områder, sier Guldvog under en pressekonferanse torsdag.

Han vil ikke si hvilke land det eventuelt er snakk om.

Tidligere denne uken landet et fly fra Milano i Tromsø. Milano er hovedstaden Lombardia, som er blant regionene i Nord-Italia som Folkehelseinstituttet (FHI) fraråder nordmenn å reise til som følge av spredningen av coronaviruset.

Til nå er det 56 bekreftede tilfeller av coronasmitte i Norge, ifølge FHI.

Uklart hvilke land

FHI fraråder også reiser til Iran, Sør-Korea og Fastlands-Kina. Ifølge Guldvog er det ingen direkte sammenheng mellom reiserådet og hvilke land de vurderer restriksjoner mot. Han sier at de ønsker dialog med myndighetene i landene det gjelder.

– Det er sjelden hensiktsmessig å bare bruke nasjonale vedtak som mekanisme. Vi må gjøre dette i samarbeid med lokale myndigheter og operatører, sier han.

Helsedirektoratet forsøker blant annet å ha en dialog med italienske myndigheter, men ifølge Guldvog er dette vanskelig.

– Det er ikke så lett nå. De er under et veldig press, sier han.

Utarbeider håndhilse-råd

Direktoratet utarbeider også råd om hvordan man skal forholde seg til andre som følge av smitten.

Det dreier seg blant annet om man bør håndhilse eller klemme, hvordan man skal forholde seg til blanke flater, der viruset kan holde stand over lengre tid, håndvask og hygiene.

– Vi startet med dette i dag, og jeg antar at rådene er klare i løpet av et døgn cirka, sier Guldvog til NTB.

Helsedirektoratet har fått tilbakemeldinger om folk som bryter hjemmekarantenen, og det kan bli aktuelt med strengere tiltak på grunn av dette.

– Men vi vil tro at det er tilstrekkelig med et tydelig signal fra nasjonale helsemyndigheter, sier Guldvog.

Han understreket videre viktigheten av at folk forstår konsekvensene av å bryte karantenen.

– Dette gir en økt risiko for større spredning i befolkningen, og hvis du bryter karantenen, så bidrar du til en risikospredning. I neste situasjon kan det være deg eller den du er glad i som ikke får den hjelpen de trenger, advarer han.

Beskyttelsesutstyr

På grunn av frykt for å gå tom for beskyttelsesutstyr har helseforetaket Sykehusinnkjøp fått i oppdrag å koordinere anskaffelser av beskyttelsesutstyr til kommuner og sykehus over hele landet.

– Flere leverandører har meldt seg og tilbudt å hjelpe. Det er utrolig flott. Et eksempel er tekstilfirmaet Janus i Bergen, som vil produsere munnbind i store mengder, sier helsedirektøren.





