Jobber med vaksine - aksje har steget nesten 500 prosent

Ifølge John Hopkins er over 110.000 påvist smitte på verdensbasis. Rundt 81.000 i Kina, mens det er rundt 7.000 smittetilfeller i Sør-Korea, Iran og Italia. Over 1.000 er smittet i Tyskland og Frankrike. Nesten 4.000 har mistet livet.

Marketwatch har plukket ut ni selskap som prøver å utvikle en vaksine mot coronaviruset. Det er dog ventet at det vil ta tid før de kan brukes.

Et av dem er Inovio Pharmaceuticals. Inovio Pharmaceuticals opplyste sist uke om at det skal intensivere utviklingen av en vaksine mot det nye coronaviruset, og forventer å teste vaksinen på mennesker i USA neste måned. Selskapet venter å levere en millioner doser av vaksinen ved utgangen av 2020. Aksjen er opp 492,41 prosent etter nyttår, ifølge InFront.

Vir Biotechnology samarbeider med WuXi Biologics i Kina og Alnylam Join om en behandling mot viruset. De holder nå på med fase 1 og 2-studier. Vir Biotechnology-aksjen har gått opp 273,76 prosent i år.

Et annet selskap er Gilead Sciences. Det har i mange år produsert medikamenter, og var først ute med medisin mot Hepatitt C, en infeksjon i leveren. Gilead Sciences har gjort tester på mennesker med milde og moderate former av lungebetennelse i Wuhan. De venter å se resultater av dette i mai. Aksjen har gått opp 21,05 prosent hittil i år.

Britiske GlaxoSmithKline har opplyst om at det også jobber med vaksine. Doktoren Thomas Breuer leder arbeidet, men vaksinen er ennå ikke klar til å testes. Aksjen har gått ned 11,93 prosent i år.

Helsegiganten Johnson & Johnson uttalte 11. februar at det tester mulig vaksine. Johnson & Johnson har som mål å starte en klinisk fase 1-studie før året er omme. Aksjen er ned 8,80 prosent i år.

Moderna har fått midler fra Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) for å utvikle vaksine. De skal teste på friske, voksne pasienter. Studien forventes å være klar til sommeren 2021. Aksjen har gått opp 51,38 prosent i år.

Regeneron Pharmaceuticals har jobbet med vaksine i over en måned. De håper å ha flere hundre tusen vaksiner klare for testing i august. Aksjen har steget 31,68 prosent i år.

Sanofi, med hovedsete i Paris, har også varslet vaksine, og håper å ha den klar for testing mellom mars og august neste år. Aksjen er ned 3,51 prosent i år.

Japanske Takeda Pharmaceutical planlegger tester av personer med høy risiko for infeksjonen. De ønsker å skaffe plasma fra personer som har blitt friske fra viruset, ifølge Marketwatch. Aksjen er ned 11,89 prosent hittil i år.

Også den israelske forsknings- og utviklingsorganisasjonen MIGAL hevder at de har kommet langt med å utvikle vaksine.

– Israelske forskere vil snart ha utviklet den første vaksinen mot koronaviruset. Dersom alt går etter planen vil den være klar om noen få uker og tilgjengelig etter 90 dager, sa Israels vitenskaps- og teknologiminister Ofir Akunis, ifølge Jerusalem Post, 28. februar.