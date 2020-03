Coronasmittede i Norge nærmer seg 200

– Gjennomsnittsalderen på dem som er smittet med koronavirus er 44 år.

60 prosent er menn, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI).

55 er blitt smittet i Norge, mens 134 personer er smittet i utlandet. Tre tilfeller er fremdeles under avklaring.

– At antall smittede øker er en forventet utvikling av epidemien. Vi har forståelse for at det gir bekymring både for egen og nære sin helse, sier områdedirektøren.

Alle landets fylker er berørt av coronaviruset, og det er Viken som har flest tilfeller, med 44, etterfulgt av Oslo med 35 tilfeller. Møre og Romsdal og Nordland har færrest smittetilfeller, med henholdsvis to og tre tilfeller.

248 i Sverige

Totalt 248 personer har testet positivt på coronaviruset i Sverige. Landet kan også ha fått sitt første smittetilfelle som ikke knyttes direkte til utlandet.

Svenske helsemyndigheter kom mandag med oppdaterte smittetall. De viser 32 nye tilfeller i Stockholms-regionen, noe som bringer det totale antallet i fylket til 147.

Alle EU-land er smittet

Kypros har registrert to tilfeller av coronasmitte. Dermed er alle EUs medlemsland rammet av viruset.

Mandag meldte også Tyskland om de første to dødsfallene som er forårsaket av viruset.

Italia er så langt fortsatt det hardest rammede landet i Europa. Der er antallet på smittede over 7.300.(©NTB)