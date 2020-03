Aqua Bio Technology slipper å betale erstatning på 12,2 millioner

Aqua Bio Technology (ABT) slipper å betale full erstatning på 12,2 millioner kroner, fremgår det av en melding fra selskapet.

Selskapet er i Helsingborgs tingsrätt imidlertid funnet skyldig i å bryte en leveranseforpliktelse, og må ut med 350.000 kroner i erstatning til det svenske selskapet Zona Nordic.

«Etter lengre tvist mellom Aqua Bio Technology og en svensk kunde har Helsingborgs tingsrätt i dag slått fast at ABT i 2015 brøt en leveranseforpliktelse, men kundens krav om en erstatning på 12,2 millioner kroner førte ikke frem», heter det.

Saksøkt i 2018

ABT ble i 2018 saksøkt av svenske Zona Nordic for påstått brudd på forpliktelsen til å levere et avtalt volum av ingrediensen Zonase til Zona Nordics hudpleieprodukter.

Søksmålet inneholdt et erstatningskrav på 12,2 millioner kroner. Dette var ifølge Zona Nordic markedsverdien av den aktuelle leveransen.

ABT avviste kravet og har hevdet at deres forpliktelser var oppfylt. Helsingborgs tingsrätt har imidlertid slått fast at ABT brøt leveranseforpliktelsen i 2015, men at kravet på 12,2 millioner er grunnløst, og at rundt 350.000 kroner er en passende erstatning, da dette tilsvarer den avtalte bokførte verdien av leveranseforpliktelsen.