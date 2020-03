Innsider øker i Medistim

Salgsdirektør Roger Morberg i Medistim har kjøpt 2.000 aksjer i selskapet til kurs 144,07 kroner, fremgår det av en børsmelding.

Tilsammen kostet aksjene cirka 288.000 kroner.

Etter handelen har Morberg 8.438 aksjer i selskapet.



Morberg har vært salgsdirektør i Medistim siden juni 2010.

Opp 50 prosent seneste år

Selskapet utvikler og selger medisinsk utstyr til bruk i hjerte-, kar- og transplantasjonskirugi. Det har vært notert på Oslo Børs siden mai 2004.

En halvtime før børsslutt onsdag står Medistim-aksjen i 141 kroner, ned 5,4 prosent for dagen. Aksjen har dermed falt over 25 prosent siden nyttår, men den er opp over 50 prosent det seneste året.

Selskapets børsverdi er i skrivende stund snaut 2,57 milliarder kroner.