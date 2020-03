«Dr. Doom»: Trump bør bli dømt til livstid i fengsel for virushåndtering

– Trump burde bli stilt for riksrett og dømt til livstid i fengsel for hans kriminelle og uforsvarlige reaksjon på coronakrisen som vil føre til at tusenvis vil dø, skriver Roubini på Twitter.



Der henviser han til en kommentar i New York Times med tittelen «En komplett liste over Trumps forsøk på å tone ned coronaviruset». I underkant av 4.000 er smittet i USA foreløpig. 69 har dødd.

Han advarte i 2006 mot at USAs boligboble snart ville sprekke og senke hele verdensøkonomien. Han fikk rett, og har i ettertid fått kallenavnet «Dr. Doom».

Tonet ned

I flere uker dempet Trump ned betydningen av viruset. Han har sagt at det kommer til å dø bort av seg selv, at det ikke er verre enn vanlig influensa, og at en vaksine kommer snart. Han spurte blant annet om det ikke bare kunne hjelpe med en litt stor influensavaksine for å beskytte mennesker mot å bli smittet.

De siste dagene har Trump derimot tatt grep. Han har blant annet innført innreiseforbud for europeere til USA. Trump har også godkjent en ekstrabevilgning på 8 milliarder dollar for å bekjempe viruset. Presidenten mener USA har taklet dette langt bedre enn flere europeiske land, som nå er hardt rammet.

Ber Trump holde munn

Likevel gikk også tidligere visepresident Joe Biden og senator Bernie Sanders hardt ut mot Trumps mangel på handling rundt viruset. De reagerer på at Trump kommer med udokumenterte påstander.

– Det første vi må gjøre er å få denne presidenten til å holde kjeft med en gang, sa Sanders i natt.

De mente det tok altfor lang tid før et testsystem kom på plass i USA.

– Jeg tar overhodet ikke ansvar for at det har tatt tid med å få til virustesting, svarte Trump.

Fed-grep

Den amerikanske sentralbanken Fed kom i går med et nytt rentekutt til 0,0–0,25 prosent. Det er andre gang på kort tid at Fed kutter renten ekstraordinært. Sentralbanken kom også med en krisepakke på 700 milliarder dollar.

Nouriel Roubini er ikke imponert over dette heller.

– Fed brukte alle bazookaene sine mens den finanspolitiske bazookaen ikke en gang er lastet. Og nyhetene om spredning av viruset er i dag enda verre, skriver Roubini, og legger til at amerikanske aksjer kan falle rundt 10 prosent på en dag.

Sist uke sa han at resesjon og krise var det neste. Tidligere i vinter ventet Roubini at aksjer ville falle 30 til 40 prosent dette året.