Gjentar feilene til kineserne

Kinesiske leger ser bekymringsfulle tegn på at europeiske leger gjør de samme feilene de gjorde i Kina i starten av coronautbruddet. Blant annet mangelfull beskyttelse for medisinske arbeidere, noe som har ført til at mange leger og sykepleiere er blitt smittet, skriver Bloomberg. I Wuhan førte manglende forståelse av viruset og lite verneutstyr til at tusenvis av helsepersonell ble smittet mens de behandlet pasienter de første ukene av virusutbruddet. Mins 46 helsearbeidere er omkommet.

– Våre europeiske kolleger blir smittet mens de er på jobb, og andelen er ganske lik den vi hadde i Wuhan, sier Wu Dong, professor i gastroenterologi ved Beijing Union Medical College Hospital.

– Vi må beskytte helsepersonellet, sier han.

Wu snakket fra Wuhan med journalister i Beijing mandag, sammen med tre andre kinesiske leger.

Tren opp helsepersonell

Ifølge Bloomberg blir det rapportert om mangel på verneutstyr i både Italia og USA. Viruset er svært smittsomt og det er kommet tegn på at smitten overføres på uvanlige måter, som gjennom øynene.

I Wuhan ble øre, nese og hals- og øyeleger smittet oftere enn andre kolleger ved de samme sykehusene. Det tror man skjer på grunn av at de jobber tett inntil pasientene. De kinesiske legene mener derfor at det er ekstra viktig å få trent opp helsepersonell for hvordan de kan beskytte seg selv.

Det er nå over 170.000 som er blitt smittet over hele verden og 7.000 som er døde. I Kina er det bare rapportert inn 21 nye smittede tirsdag, mens antall smittede fortsetter å akselerere i Europa og USA.