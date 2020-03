Sykehushjelp fra Arcus

Vin- og brennevinsprodusenten Arcus leverer alkoholholdige drikker til Vinmonopolet.

Onsdag melder selskapet i en pressemelding at det har begynt produksjon av desinfiserende væske for sykehus og andre kritiske institusjoner. Arcus skal ikke tjene noe på tiltaket, siden det er et ikke-profitt initiativ.

Arcus regner med å levere 15-20.000 liter i løpet av kort tid.

Selskapet melder også om at tilførselen av vin og råvarer, fra utsatte land som Italia og Spania, stort sett går som normalt. Produksjonen er derimot noe redusert på grunn av høyere fravær grunnet coronaviruset.

Aktiviteten ved vinmonopolene har vært høyere enn normalt, mens salget til barer, restauranter og tax-free har falt kraftig, heter det videre i pressemeldingen.