Her kan coronaviruset "overleve" lenge

Coronaviruset som nå rammer verden (SARS-CoV-2, tidligere kjent som HCoV-19) er "stabilt" i flere timer i luft og i opptil flere dager på ulike overflater, fremgår det av en studie publisert i New England Journal of Medicine onsdag.

I studien har man funnet at SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19, var påviselig i luften i opptil tre timer, opptil fire timer på kobber og opptil 2 – 3 dager på plast og rustritt stål.

Det vises også til at hvor lenge viruset er påviselig og "stabilt" avhenger av luftkvaliteten, luftfuktigheten, temperaturen i rommet, åpne eller lukkede vinduer og om det air-conditioning eller ikke.

Når det gjelder hvordan man skal forholde seg for å redusere risikoen for å bli smittet anbefales det at man skal:

Unngå nærkontakt med andre som er syke.

Unngå å ta seg til øyne, nese og munn.

Bli hjemme hvis man er syk

Dekke til hoste og nyse i et papirtørk, en serviett eller noe som kan kastes etterpå.

Rense og desinfisere regelmessig objekter og overflater med spray eller desinfeksjonsservietter.

