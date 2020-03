Mer enn 99 prosent av corona-dødstilfellene i Italia hadde andre helseproblemer

Coronaviruset sprer seg raskt globalt, og hardest rammet i Europa er Italia. Det siste døgnet har landet fått bekreftet 4.207 nye tilfeller, noe som betyr at totalt 35.713 har blitt smittet av viruset. Totalt 2.978 har mistet livet, hvorav 475 har mistet livet det siste døgnet.

Onsdag skriver Italias nasjonale helsemyndighet i en rapport at mer enn 99 prosent av dødsfallene var mennesker som led av tidligere medisinske problemer.

Myndighetene skriver at de har undersøkt rundt 18 prosent av dødstilfellene. Resultatet var at bare tre ofre, eller under én prosent, ikke hadde noen tidligere patologi.

Nesten halvparten av ofrene led av minst tre tidligere sykdommer, og omtrent en fjerdedel hadde enten en eller to tidligere tilstander.

Mer enn 75 prosent hadde høyt blodtrykk, mens omtrent 35 prosent hadde diabetes og en tredjedel led av hjertesykdom.

Gjennomsnittsalderen på de døde i Italia er 79,5. Alle ofrene under 40 år har vært menn med alvorlige medisinske tilstander. Til og med 17. mars har 0,8 prosent av de døde vært under 50 år.

Det spekuleres også i om det totale antallet smittede i Italia kan være over 100.000, noe som isåfall betyr at dødelighetsraten ligger på omtrent 2 prosent.