Medistim revurderer utbytte

Medistim forhandler medisinsk utstyr og forbruksmateriell innen kirurgi og oftalmologi.

Virussituasjonen fører til at styret i selskapet vil revurdere utbyttet på 2,75 kroner per aksje for 2019, melder det i en pressemelding torsdag, gjengitt av TDN Direkt.

Medistim kan melde om et sterkt resultat for fjoråret med en kontantbeholdning på 60 millioner kroner ved utgangen av 2019. Helseselskapet skriver videre i meldingen at de legger til grunn sterke utsikter for videre vekst.

Det skal være snakk om å redusere, utsette eller dele opp utbyttet ifølge selskapet. Det blir holdt et ekstraordinært styremøte 3. april der det blir tatt en endelig beslutning.

Kursen til selskapet har falt med 21,35 prosent så langt i år.