– Hatten av for Donald Trump

John Afseth var en av fire gründere i Photocure der han var med å utvikle og få godkjent to kreftlegemidler. Nå er han mektig imponert over amerikanske myndigheters raske tiltak i kampen mot coronaviruset.

Selv om han kan spare seg for mye ved Donald Trump, gir han ham nå ros:

– Jeg tar av meg hatten for president Donald Trumps handlekraft og for en modig FDA-kommisjonær, sier Afseth.

Malariamedisin

– Etter å ha jobbet med medisinsk forskning hele livet, inkludert utvikling av nye kreftmedisiner, anser jeg det som absolutt og totalt utelukket av norske og eller europeiske legemiddelmyndigheter ville fatte beslutninger så raskt og så modig, sier han.

Det franske byråkratiet gjør det som de er best til - de leter etter en grunn til å si tja eller nei. Med andre ord må studien bekreftes av minst én annen forskningsgruppe John Afseth

Det det er snakk om er at det amerikanske mattilsynet har godkjent legemiddelet klorokin, som brukes mot malaria, er godkjent for bruk i behandling av det nye coronaviruset i USA. Det var Trump selv som opplyste dette.

– Medisinen vil gjøres tilgjengelig nærmest umiddelbart. En vesentlig del av dokumentasjonen her kommer fra Professor Raoul på tropeinstituttet i Marseille og en studie på 24 pasienter.

– Tja eller nei

– Det franske byråkratiet gjør det som de er best til - de leter etter en grunn til å si tja eller nei. Med andre ord må studien bekreftes av minst én annen forskningsgruppe. Jeg spurte lederen for Folkehelseinstituttet per epost for to dager siden hvordan de stiller seg til dette legemiddelet. Jeg har ikke fått svar, sier Afseth.

Donald Trump har blant mange andre tidligere fått mye kritikk for sin håndtering av coronakrisen.

– De har gått gjennom godkjennelsesprosessen, og den er blitt godkjent. Dette skjer umiddelbart, istedenfor om mange, mange måneder. Vi kommer til å kunne gjøre medisinen tilgjengelig via resept, sier Donald Trump i en kommentar.

Afseths rolle i Photocure var primært forretningsutvikling, der det viktigste bidraget trolig var å lisensiere ut både Metvix og Hexvix til henholdsvis Galderma og General Electric.

(FDA har etter Donald Trumps tale presisert at hydroksydchloroquine ikke er endelig godkjentt, men at det er godkjent som en del av en studie som kalles Compassionate Use. Dette innebærer at man må fylle ut et skjema ved start av behandlingen, samt nok et skjema om hvordan det gikk ved behandlingens slutt, hvorpå disse skal sendes FDA).