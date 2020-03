SoftOx: Desinfeksjonsmiddel kan bli klart om to uker

SoftOx Solutions opplyser fredag ettermiddag at selskapet har startet testproduksjon av sitt nye hånddesinfeksjonsmiddel, og at de første leveransene kan finne sted i løpet av to uker.

11. mars meldte selskapet at et anerkjent tysk laboratorium hadde bekreftet at selskapets hånddesinfeksjonsmiddel har full virucidal effekt på alle typer virus, i motsetning til alkoholbasert hånddesinfeksjon.

«Det vil si at det inaktiverer og bekjemper alle typer virus», forklarte SoftOx da.

6. mars, for to uker siden, meldte selskapet at det har etablert en egen produksjonslinje i Norge for det nye hånddesinfeksjonsmiddelet. Det ble da estimert at produktet kunne være i markedet i løpet av fire til seks uker. Selskapet ligger altså an til å innfri sitt beste estimat.

Medtech-selskapet er notert på Merkur Market, der det nå verdsettes til rundt 300 millioner kroner, etter sterk kursoppgang den seneste tiden. Aksjen er opp mer enn 30 prosent siden årsskiftet, etter oppgang på nær 50 prosent de seneste fire ukene.