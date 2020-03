Ultimovacs må sette studier på vent på grunn av coronaviruset

Ultimovacs, der Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen er de største eierne, har etter Oslo Børs' stengetid orientert om hva coronakrisen medfører for selskapet.

I hovedsak venter kreftvaksineselskapet at det er timing og kostnader som vil bli rammet.

Studier satt på vent

For det første vil oppstart, pasientinkludering og gjennomføring av tester bli påvirket, ettersom sykehuspersonell og andre ressurser flyttes til andre områder enn testing.

Dette gjelder ifølge Ultimovacs både på sykehus og i laboratorier der visse tilknyttede tjenester utføres.

Tidligere har selskapet estimert at inkluderingen av den første pasienten i både Initium-testen og Nipu-testen ville skje i første kvartal, men på grunn av coronaviruset er nå alle testaktiviteter og all pasientinkludering satt på vent.

Selskapet vil imidlertid gjøre sitt til at forsinkelsene blir så små som mulig.

Forsyningskjede

For det andre venter Ultimovacs at forsyningskjeden for produkter og utstyr til testingen kan bli forstyrret.

På kort sikt er selskapets tilgang på slikt utstyr imidlertid under kontroll.

Selskapet understreker forøvrig at det har en sterk kontantposisjon.

Gjelsten, Hagen, Wilhelmsen, Sundt

Bjørn Rune Gjelstens Gjelsten Holding står oppført med drøyt 20 prosent av aksjene i selskapet, Stein Erik Hagen-selskapet Canica har 8 prosent.

Andre store aksjonærer er universitets- og sykehusselskapet Inven2, Anders Wilhelmsen-familiens Watrium samt Sundt-familien.

Fredag endte Ultimovacs-aksjen opp 7,6 prosent på Oslo Børs, til 32,70 kroner, på forholdsvis lav omsetning. Kursen gir kreftvaksineselskapet en børsverdi på 911 millioner kroner.

Torsdag falt aksjen 6,5 prosent. Da gikk det rykter om et gigantisk tap i valutahandel for Gjelsten, og ryktene sendte kursene til både Kid og Ultimovacs ned på Oslo Børs. Kid endte på sin side ned 5,6 prosent, men var fredag opp 15,3 prosent igjen, til 37,00 kroner.