Åpner oppkjøringssteder for korona-testing

En uke etter at ledere for Walmart, Target, CVS Health og Walgreens lovet å sette opp coronavirus-testing på parkeringsplassene sine, venter folk fremdeles på at dette skal bli til realitet.

Foreløpig er det kun CVS som har åpnet et prøveteststed. CVS åpnet sitt første teststed i går ettermiddag i Massachusetts, men det er inntil videre forbeholdt til politi, brannmenn, sykepleiere og annet beredskap som blir henvist av myndigheter eller offentlig helsetjeneste.

Også Walmart og Wallgreens har sagt at de planlegger å åpne to teststeder i løpet av de kommende dagene. Target, derimot, har ikke kunngjort noen planer. I kunngjøringene opplyser ingen av selskapene når eller hvor de ønsker å opprette flere teststeder, og nevner heller ingenting om når de vil ønske den generelle befolkning velkommen.

Møtt på utfordringer

Walmart og CVS har sagt at de har møtt på hindringer. Dan Bartlett, som er Walmarts konserndirektør for samfunnssaker, forteller at den største hindringen er forsinkelse av forsyningssaker. Han fortalte til CNBC at det er utfordrende å få nok prøvesett, masker, hansker og annet personlig verneutstyr for arbeidere.

Den langsomme oppstarten av slike teststeder har understreket helsevesenets og politikernes kritikk om mangel på personlig verneutstyr og utfordringene med å nå byer og tettsteder over hele USA når viruset sprer seg.