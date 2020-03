Medistim-studie publisert i anerkjent tidsskrift

Medistims hjertestudie REQUEST har nå blitt publisert i Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (JTCVS), fremgår det av en melding fra selskapet tirsdag.

– Selv om resultatene fra REQUEST-studien har vært tilgjengelige på nett og presentert på flere viktige konferanser over hele verden i løpet av 2019, er vi glad for å se studien endelig trykt i JTCVS, et tidsskrift høyt anerkjent av hjertekirurger, sier konsernsjef i Medistim, Kari E. Krogstad.

Medistim har også fått merke effekten av coronaviruset, men ikke like sterkt som store deler av markedet. Medisinselskapet har hatt et eventyrlig år på børsen det siste året. Siden februar i fjor har det økt med nesten 60 prosent til tross for nedgang på 17 prosent siden nyttår.

Sammenlignet med andre aksjer som har blitt truffet hardere av coronaviruset – blant andre Norwegian som har sunket 75 prosent siden nyttårsrakettene ble fyrt opp – gjør Medistim det godt.

Aksjen blir skrytt opp i skyene av både én og to meglerhus og det virker som aksjonærene har tiltro til selskapet selv om styreleder Øyvin A. Brøymer tok gevinst for ikke lenge siden.